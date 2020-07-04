Вот не верили, а сейчас зараженных в день уже больше 500 человек…

Азербайджанское государство делало и делает все, чтобы ситуация с коронавирусом не достигла критической черты. Мобилизованы все ресурсы, своевременно приняты превентивные меры для предотвращения распространения вируса, вовремя были закрыты границы, объявлен особый карантинный режим, сказала Trend народная артистка Азербайджана, ведущая актриса Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Евгения Невмержицкая, передает Day.Az.

"Предпринимаемые государством меры направлены исключительно на защиту здоровья граждан страны. Ситуация находится под личным контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Государство заботится и оберегает своих граждан, а вот некоторые граждане, к сожалению, не сознают всю серьёзность положения. Они не соблюдают самые элементарные правила карантинного режима - заходят в магазины, общественный транспорт без медицинских масок, не соблюдают социальную дистанцию. А если им сделать замечание, сразу огрызаются.

Каждый день мы с ужасом наблюдаем, как растет количество новых случаев инфицирования, сколько дней уже число заражённых больше 500 человек. Это невероятно много. А почему так получается? Только из-за бесконечных нарушений со стороны граждан", - отметила народная артистка Азербайджана.

Евгения Невмержицкая подчеркнула, что с марта месяца находится на самоизоляции, соблюдая все нормы и правила карантинного режима.

"С марта я сижу дома, соблюдая карантинный режим. Я и мой супруг (прим. - народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов) законопослушные граждане, выполняем все требования карантинного режима. Если нельзя выходить без SMS-сообщений, мы не выходим, рекомендуют носить защитные маски, мы их обязательно носим, соблюдаем все нормы гигиены.

Вот многие говорят, что им тяжело ходить в медицинских масках, а вы только представьте каково медицинским работникам. Я говорю об этом не понаслышке - родная сестра моего супруга работает в Центральной больнице нефтяников, медики многочасовую смену находятся в защитных костюмах, медицинских респираторах. Уже четвертый месяц они не видят своих родных, проживают в отелях. Вот теперь только вообразите, каково медицинскому персоналу, который ежедневно борется за жизни людей, находящихся на грани смерти. Вы просто не сможете представить, что они испытывают.

Поэтому я хочу обратиться к нашим гражданам - будьте ответственны, внимательны к себе и к своему окружению, берегите себя, своих родных и близких, выполняйте все рекомендации, проявите терпение. Весь мир страдает от этой беды, а предпринимаемые меры - это необходимость в сложившихся обстоятельствах.

К ситуации необходимо подойти крайне сознательно, ведь это наша страна, наш народ, наш город. Ну как можно так безответственно относиться к требованиям?! Неверие людей в коронавирус присутствует только до тех пор, пока их самих не коснется эта беда, но зачем же доводить до такого. Вот не верили, а сейчас зараженных в день уже больше 500 человек...", - сказала известная актриса.

Евгения Невмержицкая, которая, как и другие актеры уже четыре месяца не выходит на театральные подмостки, с грустью отмечает, что безумно тоскует по сцене и зрителям.

"Гложет такая тоска по театру, ведь нам даже в театр нельзя просто зайти. Мы так соскучились по запаху наших кулис, по коллегам, которых давно не видели, по спектаклям и, конечно, по любимому зрителю. Нам тоже очень нелегко в сложившейся ситуации, но мы проявляем терпение и надеемся только на лучшее", - добавила народная артистка.