https://news.day.az/society/1250684.html Опубликованы кадры страшного пожара в Баку - ВИДЕО
Опубликованы кадры страшного пожара в Баку - ВИДЕО
В Баку вспыхнул пожар на предприятии по производству красок.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на заводе "Собсан" в 7-м микрорайоне Бинагадинского района столицы. Сильный пожар охватил все предприятие.
На место происшествия было привлечено несколько пожарных бригад. Принимаются меры по предотвращению пожара.
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