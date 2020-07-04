Опубликованы кадры страшного пожара в Баку

В Баку вспыхнул пожар на предприятии по производству красок.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на заводе "Собсан" в 7-м микрорайоне Бинагадинского района столицы. Сильный пожар охватил все предприятие.

На место происшествия было привлечено несколько пожарных бригад. Принимаются меры по предотвращению пожара.