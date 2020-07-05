Ликвидирована большая часть разрешений на портале icaze.e-gov.az

Сегодня на портале icaze.e-gov.az аннулировано много разрешений. Многие пользователи соцсетей пожаловались на то, что аннулированы разрешения, предоставленные государственному и частному сектору.

Как сообщил АПА по данному вопросу руководитель пресс-службы Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Эльнур Нифталиев, в связи с этим к ним поступило много обращений, передает Day.Az.

"Решение о том, какие разрешения нужно оставить, а какие нужно аннулировать, принимает Министерство экономики. Наша система только регулирует вопрос, связанный с İT", - сказал он.