В Азербайджане выявлено 513 новых случая заражения коронавирусом, 440 вылечившихся, 8 человек скончались

В Азербайджане выявлено 513 новых случая заражения коронавирусом, 440 вылечившихся, 8 человек скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб Кабинета министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 20 837 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 12 182 человека вылечились, 258 скончались, 8 397 продолжают лечение в больницах особого режима. 

За минувшие сутки проведено 6 240 тестов на коронавирус, за минувший период - 522 773 теста.