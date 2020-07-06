https://news.day.az/society/1251169.html В Азербайджане выявлено 513 новых случая заражения коронавирусом, 440 вылечившихся, 8 человек скончались
В Азербайджане выявлено 513 новых случая заражения коронавирусом, 440 вылечившихся, 8 человек скончались
В Азербайджане выявлено 513 новых случая заражения коронавирусом, 440 вылечившихся, 8 человек скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб Кабинета министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 20 837 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 12 182 человека вылечились, 258 скончались, 8 397 продолжают лечение в больницах особого режима.
За минувшие сутки проведено 6 240 тестов на коронавирус, за минувший период - 522 773 теста.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре