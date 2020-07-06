В Азербайджане квартиры получат еще 200 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны

По поручению Президента Ильхама Алиева в этом году ни одна социальная программа не будет сокращена, наоборот, такие программы будут расширяться, несмотря на пандемию.

Об этом в интервью СМИ сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Day.Az.

Министр отметил, что в мае и июне этого года семьям шехидов и инвалидам войны уже предоставлено 300 квартир. На днях министерство приобрело еще 200 квартир, которые после окончания особого карантина будут предоставлены семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны. Процесс предоставления квартир будет продолжен в течение года, и если в прошлом году было выделено 934 квартиры, то в этом году этот показатель составит как минимум 1500. В этом году также инвалидам войны и приравненным к ним лицам была выдано 100 автомобилей, и до конца года лицам этой категории всего планируется предоставить 400 автомобилей.

Бабаев добавил, что до настоящего времени семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено около 7900 квартир и частных домов, инвалидам войны и приравненным к ним лицам - 6850 автомобилей.