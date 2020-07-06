Приостановлена подача воды в Говсан

В результате повреждения компанией по прокладке газовой линии магистрального водопровода, подающего воду в жилой массив Говсан, в части этого массива (в основном село Говсан), приостановлена подача воды, сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу".

В настоящее время на месте аварии проводятся ремонтные работы, по завершении которых подача воды будет восстановлена.