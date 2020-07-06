https://news.day.az/society/1251182.html Приостановлена подача воды в Говсан
Приостановлена подача воды в Говсан
В результате повреждения компанией по прокладке газовой линии магистрального водопровода, подающего воду в жилой массив Говсан, в части этого массива (в основном село Говсан), приостановлена подача воды, сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу".
В настоящее время на месте аварии проводятся ремонтные работы, по завершении которых подача воды будет восстановлена.
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