AZAL вновь призвал пассажиров доверять только официальной информации

В связи с появлением различных сообщений о реализации авиабилетов на чартерные рейсы, Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL вновь просит пассажиров доверять только официальной информацией, предоставленной Оперативным штабом при Кабинете министров, авиакомпанией или посольством/консульством, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

AZAL настоятельно рекомендует всем своим пассажирам при покупке авиабилетов пользоваться официальным сайтом авиакомпании (www.azal.az), не поддаваться провокациям и недостоверной информации. В ином случае, пассажир может потерять время и деньги.

Авиакомпания вновь напоминает пассажирам, что вся информация о чартерных или специальных рейсах в период пандемии размещается на сайте AZAL и на официальных страницах авиаперевозчика в соцсетях.

"Азербайджанские Авиалинии" также оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования провокационных действий, а именно распространения заведомо ложной информации.