В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 6 240 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 6-е июля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 522 733 теста.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 397 человек, 343 человек из них находятся в реанимации, а 60 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.