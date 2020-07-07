В Масаллы выявлена чайхана, нарушившая карантин

Сотрудники управления полиции и Исполнительной власти (ИВ) Масаллинского района выявили чайхану, функционировавшую в нарушение карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение региональной группы пресс-службы МВД, в отношении арендатора объекта общепита Кянана Мирзаханлы и четырех посетителей были составлены протоколы и назначены штрафы.