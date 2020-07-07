В Азербайджане майор полиции умер от коронавируса

В Азербайджане еще один сотрудник полиции умер от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудник отдела полиции Лачинского района, майор полиции Зохраб Алиев скончался от COVİD-19.

Главный врач Геранбойской центральной районной больницы (пандемическая больница) Ифтихар Зейналов сообщил АПА, что вчера вечером житель Лачинского района Алиев Зохраб Ибрагим оглу (1967 г.р.) поступил в реанимационное отделение больницы с тяжелой формой пневмонии. Несмотря на усилие врачей, спасти его не удалось. З.Алиев скончался сегодня утром в больнице.

Напомним, З.Алиев был сотрудником отдела полиции Лачинского района.

Отметим, ранее сообщалось о смерти двух сотрудников полиции в Азербайджане от коронавируса.