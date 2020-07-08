TƏBlB объяснил, как получить результаты теста на коронавирус

В Азербайджане в конце прошлого месяца было запущено мобильное приложение "E-təbib", через которое граждане получают результаты тестов на коронавирус. Было отмечено, что результаты теста больше не отправляются в формате SMS. Для получения результатов лабораторного анализа необходимо скачать мобильное приложение "E-təbib" и ввести код FIN.

Однако некоторые граждане говорят, что им трудно узнать результаты теста. Те, кто не смог использовать приложение из-за технических возможностей мобильного телефона или по любой другой причине, беспокоятся о том, как получить результаты теста.

Как сообщает Day.Az, Axeber.az связался с пресс-секретарем TƏBlB Раваной Алиевой, чтобы прояснить этот вопрос. Представитель TƏBlB сообщила, что для проявснения этого вопроса следует связаться с "горячей линией" 8113.

Согласно информации "горячей линии", те, кто не может использовать мобильное приложение "E-təbib", могут получить результаты, связавшись с медицинским учреждением, в котором они прошли тестирование.

Следует отметить, что в Азербайджане было проведено 529 875 тестов для выявления новых случаев COVID-19.