Депутат, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы

Депутат Сахиб Алиев, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы.

Как сообщил АПА депутат, у него хорошее самочувствие, 4 дня назад он был выписан из больницы, передает Day.Az.

"4-й день лечимся дома, и лечение продолжится еще 3 недели. Из членов моей семьи только у моей супруги был обнаружен вирус. Она также переносит болезнь без симптомов, чувствует себя нормально", - сказал депутат.