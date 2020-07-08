https://news.day.az/society/1251723.html Депутат, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы
Депутат, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы
Депутат Сахиб Алиев, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы.
Как сообщил АПА депутат, у него хорошее самочувствие, 4 дня назад он был выписан из больницы, передает Day.Az.
"4-й день лечимся дома, и лечение продолжится еще 3 недели. Из членов моей семьи только у моей супруги был обнаружен вирус. Она также переносит болезнь без симптомов, чувствует себя нормально", - сказал депутат.
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