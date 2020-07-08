В Азербайджане пресечена продажа спреда под видом сливочного масла

Сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана пресекли продажу спреда под видом сливочного масла, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

В ходе проведенного рейда при осмотре багажника автомобиля Lada VAZ 21015 на рынке в селе Гюльоглула Бардинского района было установлено, что под видом домашнего сливочного масла продается 260 кг спреда, не прошедшего ветеринарную экспертизу и не соответствующего требованиям технических и нормативно-правовых актов по органолептическим показателям, принадлежащего физическому лицу Бабаевой Гюльхатун Али гызы.

Взятые пробы были представлены в лабораторию Института пищевой безопасности, результаты которых выявили, что это масло растительного происхождения, подвергшееся микробиологическому загрязнению.

В соответствии с требованиями законодательства масло было уничтожено.