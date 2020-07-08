В Генпрокуратуре отреагировали на распространяемую информацию об убийстве 10-летней Нармин Гулиевой

В Следственном управлении Генпрокуратуры продолжается следствие по уголовному делу, начатому по статье 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) по факту убийства малолетней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, в последние дни в СМИ распространяется информация, не отражающая действительность, публикуемая ради сенсации по данному уголовному делу.

"Сообщаем, что распространение такой информации, формирующей ложное представление в обществе, расценивается как нарушение принципиальных, фундаментальных и конституционных прав, а также влияние на объективный ход расследования.

Согласно статье 10 Закона "О средствах массовой информации" не должно допускаться использование средств массовой информации для распространения ложной и предвзятой информации, к размещению такой информации следует подходить с вниманием и ответственностью, в случае продолжения распространения информации такого характера будет рассмотрен вопрос о привлечении лиц к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством", - говорится в информации.