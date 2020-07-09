Супруга Бахрама Багирзаде рассказала о его состоянии здоровья

"Состояние здоровья Бахрама Багирзаде лучше, чем в предыдущие дни, но он все еще подключен к аппарату".

Как передает Day.Az, об этом АПА сказала супруга заслуженного артиста Бахрама Багирзаде - Шахла Багирзаде.

Ш.Багирзаде отметила, что актер находится в сознании, вчера с помощью врачей ему удалось сесть: "Но из-за того, что он подключен к аппарату, все еще не может говорить".

Она сказала, что не знает, когда ее супруг будет переведен из реанимации в палату: "Врачи не дают никаких прогнозов по этому поводу. Просто нужно подождать. Главное, что у Бахрама есть прогресс в состоянии здоровья, ему лучше. Надеемся, что ему станет еще лучше".

Напомним, заслуженный артист Бахрам Багирзаде 13 июня 2020 года был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции.

Новая компьютерная томография выявила серьезное негативное течение заболевания по сравнению с предыдущим этапом. Также выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к ИВЛ, увеличения сатурации не было достигнуто. В связи с тем, что сатурация в течение дня оставалась в пределах 50%, был проведен консилиум, который решил подключить пациента к устройству ЭКМО.

ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация - это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Лечение заслуженного артиста Бахрама Багирзаде находится под непосредственным контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.