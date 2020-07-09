https://news.day.az/society/1252024.html Запрещен въезд и выезд в один из районов Азербайджана - установлены посты
Запрещен въезд и выезд в один из районов Азербайджана - установлены посты
Из-за ужесточения карантинного режима в Хачмазе сотрудники полиции работают в усиленном режиме.
Как сообщили Day.Az в МВД, для предотвращения распространения пандемии коронавируса сотрудники Хачмазского районного отделения полиции продолжают проводить масштабные меры.
Таким образом, выезд и въезд в Хачмаз ограничен в рамках принятых мер. Здесь созданы временные стационарные посты и строго контролируется движение транспорта.
Жителей других районов и городов, желающих въехать на территорию района без специального разрешения, останавливают и направляют в районы и города их проживания.
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