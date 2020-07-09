Запрещен въезд и выезд в один из районов Азербайджана

Из-за ужесточения карантинного режима в Хачмазе сотрудники полиции работают в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в МВД, для предотвращения распространения пандемии коронавируса сотрудники Хачмазского районного отделения полиции продолжают проводить масштабные меры.

Таким образом, выезд и въезд в Хачмаз ограничен в рамках принятых мер. Здесь созданы временные стационарные посты и строго контролируется движение транспорта.

Жителей других районов и городов, желающих въехать на территорию района без специального разрешения, останавливают и направляют в районы и города их проживания.