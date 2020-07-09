https://news.day.az/society/1252185.html 3 человека утонули в Куре
3 человека утонули в Куре
В селе Бурунлу Зардабского района 3 человека утонули в реке Кура.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, информация об этом поступила на горячую линию министерства.
Согласно информации, на горячую линию поступило сообщение о том, что Юсифов Джавид Арзу оглу 1990 года рождения, Гусейнов Рахиль Махир оглу 2005 года рождения и Исмаилова Нахида Рашадат гызы 2006 года рождения утонули в реке. К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Будет представлена дополнительная информация.
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