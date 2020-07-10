В Азербайджане выявлено 526 новых случаев заражения коронавирусом, 502 вылечившихся, 8 человек скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 22 990 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 14 093 человека вылечились, 292 скончались, 8 605 продолжают лечение в больницах особого режима.

За минувшие сутки проведено 7 576 тестов на коронавирус, за минувший период - 552 311 тестов.