https://news.day.az/society/1252495.html В период карантина больным из регионов разрешается лечиться в Баку - TƏBİB
В период карантина больным из регионов разрешается лечиться в Баку - TƏBİB
В период карантина в клиники Баку разрешается приезжать больным из регионов.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Day.Az.
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