https://news.day.az/society/1252500.html Среди нефтяников выявлен коронавирус - Оперативный штаб
Среди нефтяников выявлен коронавирус - Оперативный штаб
"На нефтяных платформах была выявлена коронавирусная инфекция, эти лица были тут же изолированы".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Х.Гаджиев сказал, что в настоящее время ситуация в этой сфере находится под контролем.
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