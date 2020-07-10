Среди нефтяников выявлен коронавирус

"На нефтяных платформах была выявлена коронавирусная инфекция, эти лица были тут же изолированы".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал, что в настоящее время ситуация в этой сфере находится под контролем.