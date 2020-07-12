https://news.day.az/society/1252793.html В Гяндже из-за ливня затопило водой жилые дома - ФОТО
В Гяндже из-за ливня затопило водой жилые дома - ФОТО
Минувшей ночью в Гяндже шли ливневые дожди.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за дождей в поселке Гюлистан и других районах города жилые дома и приусадебные участки затопило водой.
На пострадавших от дождей территориях побывали глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов и его заместители, а также главы исполнительной власти Кяпязского и Низаминского районов, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Был проведен осмотр территории, даны поручения по устранению возникших проблем.
Воду, затопившую дома и дворы, откачали с помощью специального оборудования МЧС. В настоящее время проводится работа по устранению возникших проблем.
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