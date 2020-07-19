На пляже в Баку появились дельфины? - ответ министерства - ВИДЕО
На одном из пляжей в Баку появились дельфины.
Как передает Day.Az, об этом утверждают пользователи социальных сетей, где были опубликованы кадры.
Пользователи пишут, что заметили их на пляже в поселке Бильгя. Некоторые отметили, что это, возможно, связано с отсутствием людей на пляжах в связи карантинным режимом в стране, однако точной информации о том, как эти водные млекопитающие, которые не обитают в Каспийском море, могли там появиться нет.
В тоже время другие юзеры соцсетей отметили, что видео снято в Черном море.
В ответ на наш запрос, глава пресс-службы Минэкологии Ирада Ибрагимова отметила, что на Каспии не плавают дельфины, отметив, что эти кадры были сняты в Азовском море.
Кроме этого Ирада Ибрагимова прислала нам первоисточник этих кадров, который мы демонстрируем нашим читателям.
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