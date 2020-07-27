В Азербайджане при получении взятки задержаны чиновники

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проведено расследование на основании поступивших сведений о незаконных действиях представителя главы Исполнительной власти Масаллинского района по административно-территориальному округу села Гаргалыг Субхана Залыева и заместителя председателя муниципалитета села Гаргалыг Масаллинского района Азиза Агаева.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, на основании этих данных по соответствующему решению суда Главное управление провело оперативно-розыскные мероприятия, был задержан с поличным Азиз Агаев, который по поручению потребовавшего у гражданина деньги за разрешение на строительство Субхана Залыева 01.07.2020 получил у гражданина часть денег, а 23.07.2020 получил оставшуюся часть денег в служебной комнате в административном здании представительства.

Кроме того, 23 июля 2020 года при получении взятки от другого гражданина за временную прописку в селе Гаргалыг Масаллинского района при посредничестве главного бухгалтера представительства Бахруза Мусаева в городе Масаллы С.Залыев и Б.Мусаев были задержаны.

25 июля 2020 года С.Залыев был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям УК 311.2 (получение взятки), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки) и 29, 178.2.3 (попытка мошенничества с злоупотреблением служебными полномочиями), а Азиз Агаев по статьям УК 32.4, 312.2 и 29,178.2.3, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.