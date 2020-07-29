Сегодня состоялись очередные вступительные экзамены

Сегодня в Азербайджане состоялись очередные выпускные (вступительные) экзамены.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены были проведены в 14 городах и районах республики.

Согласно требованиям, в условиях пандемии входить в здания, где проводились экзамены, разрешалось лишь в медицинских масках.

Пропускной режим был скорректирован в соответствии с новыми правилами, экзаменационная комиссия была обеспечена соответствующими защитными средствами (спецодежда, перчатки, медицинская маска).

Для организации экзаменов были выделены 71 здание, 1051 зал, 71 общий руководитель экзаменов, 186 руководителей экзаменов, 1445 контролера - учителя, 142 сотрудника пропускного режима, 71 представитель зданий.

Один человек был отстранен от участия в экзамене по причине того, что пронес мобильный телефон.

С 30 июля в ГЭЦ начнется обработка протоколов экзаменов и карт ответов.