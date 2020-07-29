Трагедия в Баку, погиб рабочий

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Сураханском районе Баку 1 человек погиб под насыпью грунта.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на вызов немедленно были привлечены соответствующие спасательные силы.

Оценивая оперативную обстановку на месте происшествия, было установлено, что при проведении земляных работ по прокладке канализационной линии произошел обвал грунта, в результате которого рабочий Пашаев Закир Ясин оглу 1962 года рождения, оказавшийся под насыпью в траншее глубиной около 2,5 метров. Спасатели приняли соответствующие меры безопасности, извлекли тело Пашаева из траншеи и передали его по назначению.