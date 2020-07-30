Высота волн на Каспии вчера достигала 3,5 метра

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало информацию о фактических погодных условиях, наблюдающихся на территории страны.

Как сообщили Day.Az в министерстве, согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, до утренних часов 30 июля местами наблюдались грозы, временами дожди.

Количество осадков, выпавших в Гёкгёле, составило 14 мм, в Дашкесане - 10, Нафталане, Агдаме - 9, Гусаре, Барде - 7, Гедабеке, Халтане, Грызе - 6, в Зардабе и Тертере - 5 миллиметров.

В Бардинском районе к вечеру вчерашнего дня выпал град диаметром 10 миллиметров. Северо-западный ветер, начиная с утренних часов 30 июля, ослаб до 15-20 метров в секунду. Согласно информации с метеостанции на Нефтяных камнях, высота волн на Каспии достигла 3,5 метра.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 30-33, в низменных районах - 31-38, в горных регионах - 20-24, в Нахчыванской АР - 35-41 градус тепла.