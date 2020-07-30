Центры "Служба ASAN" и "ASAN Kommunal" не будут работать в праздничные дни

В связи с Гурбан байрамы с 31 июля по третье августа в центрах "Служба ASAN" и "ASAN Kommunal" будут нерабочие дни.

Как сообщили в четверг Day.Az в "Службе ASAN", граждане смогут воспользоваться услугами службы, обратившись в центры согласно соответствующим правилам с четвертого августа.

Отметим, что с 27 апреля прием граждан в центрах "Служба ASAN" и "ASAN Kommunal" осуществляется по предварительной записи через мобильное приложение ASAN xidmət, веб-сайт www.asan.gov.az и колл-центр "108".