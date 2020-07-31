ВОЗ: Каждый должен научиться жить с вирусом, привыкнуть к борьбе с ним

В связи с карантином с начала марта началось поэтапное применение карантинного режима, однако после послаблений этого режима число случаев заражения стало стремительно расти.

Об этом сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, передает Day.Az.

По ее словам, в последнее время вновь наблюдается стабильность, что говорит о том, что ограничения были оправданными: "Что дальше? Дальше весь мир, государства останутся лицом к лицу с этой новой болезнью. Если после послаблений случаи заражения не возрастут, то государства могут продолжать ослаблять карантин. Но наряду с этим каждый все равно должен быть осмотрительным, научиться жить с вирусом, привыкнуть к борьбе с ним".