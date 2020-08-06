На некоторых улицах и проспектах Баку возникли заторы

В настоящее время на ряде улиц и проспектов столицы наблюдается плотный поток транспортных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

"Из-за плотного потока возникли задержки в интервале работы автобусов некоторых регулярных и экспресс-маршрутов. В настоящее время повышенная плотность транспортного потока наблюдается на следующих улицах: вспомогательная дорога на проспекте Гейдара Алиева в направлении города, проспект Зии Буниятова в направлении круга 20 Января и Тбилисский проспект в направлении круга 20 Января", - говорится в сообщении.