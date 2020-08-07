Послабления режима карантина должны происходить поэтапно

Азербайджанское государство проявляет особые внимание и заботу о здоровье населения - в рамках борьбы с коронавирусом открываются больницы модульного типа, в страну прибывают зарубежные специалисты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Александр Шаровский.

"Оперативный штаб при Кабинете министров с пятого августа принял решение о смягчении режима карантина. Сейчас открыли для посещения пляжи, отменили СМС-разрешения, однако мы не должны забывать о мерах предосторожности, ведь вирус никуда не исчез", - отметил он.

Александр Шаровский подчеркнул, что, возможно, с учетом положительной динамики ситуации, в дальнейшем будут введены новые послабления.

"Сейчас мы наблюдаем положительную динамику - число вылечившихся превышает число новых случаев инфицирования коронавирусом. Думаю, исходя из этого, возможно введение ряда послаблений. Но все это должно происходить поэтапно, только так мы сможем справиться с этим коварным вирусом", - добавил народный артист Азербайджана.