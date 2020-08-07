В Азербайджане завершается заселение вынужденных переселенцев в новый жилищный комплекс

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев седьмого августа в формате телеконференции было проведено очередное заседание, посвященное исполнению поручений руководства страны.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Госкомитет, в ходе заседания было отмечено, что расселение вынужденных переселенцев в жилом комплексе Qobu park-3 на в 1336 квартир, в открытии которого 28 мая приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, близится к концу. Также было подчеркнуто, что глава государства лично ознакомился со строительством жилых комплексов для вынужденных переселенцев в Абшеронском и Самухском районах.

Поручение Президента Ильхама Алиева об обеспечении переселения в этом году в новые квартиры свыше семи тысяч вынужденных переселенцев находится на этапе исполнения, строительные работы ведутся высокими темпами.

В ходе заседания были заслушаны отчеты соответствующих структур касательно подготовки к зимнему периоду в поселках, находящихся на балансе жилищно-эксплуатационного департамента Госкомитета, текущей ситуации в сфере оказания коммунальных услуг вынужденным переселенцам, усовершенствования электронного обслуживания и других вопросов. По обсуждаемым вопросам были определены необходимые для исполнения мероприятия, для их выполнения поставлены конкретные задачи.

В то же время была подчеркнута важность чувствительного подхода к каждому обращению вынужденных переселенцев в период режима карантина. Было отмечено, что в текущей ситуации, когда необходимо ограничивать физические контакты, приемы руководящих лиц Госкомитета в аудио- и видео формате будут продолжены.