https://news.day.az/society/1260483.html В Баку и ряде районов Азербайджана приостановлена работа общественного транспорта - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
В Баку и ряде районов Азербайджана приостановлена работа общественного транспорта - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
В выходные дни в 13 городах и районах, где действует ужесточенный особый карантинный режим, общественный транспорт работать не будет.
Как передает Day.Az, решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете Министров.
В соответствии с постановлением, с 00:00 8 августа до 06:00 10 августа в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском, Сальянском районах работа общественного транспорта приостанавливается.
Отметим, деятельность Бакинского метро также приостановлена до 31 августа.
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