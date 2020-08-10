ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам

Абитуриенты, которые 14 августа примут участие в экзамене для подавших документы в I и IV группы специальностей, могут распечатать на сайте ГЭЦ "Пропускной лист на экзамен" и "Декларацию о здоровье участника экзамена".

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, участники в обязательном порядке должны иметь при себе удостоверение личности, "Пропускной лист на экзамен" и "Декларацию о состоянии здоровья участника экзамена".

"Декларация о состоянии здоровья участника экзамена" распечатывается на сайте ГЭЦ вместе с "Пропускным листом на экзамен" и подписывается самим абитуриентом.

"Пропускной лист на экзамен" для сдающих вступительные экзамены 13 и 14 августа по II - III группам специальностей также уже размещен на сайте ГЭЦ.

Напомним, что подавшие документы в I и IV группу специальностей будут проинформированы о датах проведения блоковых экзаменов в ближайшие дни.