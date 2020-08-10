В Каспийском море пропал без вести нефтяник.

Как сообщили АПА в ПО "Азнефть", вчера в конце смены - примерно в 19:00 коллеги по работе обнаружили отсутствие на платформе оператора по добыче нефти и газа стационарной морской платформы №1100 НГДУ "Абшероннефть" Казымова Эльшана Сафияр оглу, передает Day.Az.