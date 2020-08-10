https://news.day.az/society/1261139.html В Каспийском море пропал без вести нефтяник
В Каспийском море пропал без вести нефтяник
В Каспийском море пропал без вести нефтяник.
Как сообщили АПА в ПО "Азнефть", вчера в конце смены - примерно в 19:00 коллеги по работе обнаружили отсутствие на платформе оператора по добыче нефти и газа стационарной морской платформы №1100 НГДУ "Абшероннефть" Казымова Эльшана Сафияр оглу, передает Day.Az.
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