В этом году в Азербайджане достигнуты рекордные показатели по социальным расходам и мерам поддержки занятости

Какпередает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью СМИ сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, за прошедший период по поручению главы государства был расширен охват адресной социальной помощи. В настоящее время такую помощь получают 350 тысяч членов 84 тысяч семей.

"В этом году предусмотрена передача семьям шехидов и инвалидам войны рекордное количество - не менее 1500 квартир и частных домов, 400 автомобилей. Программа социального обслуживания для пожилых людей старше 65 лет охватывает 15 000 человек.

В период особого карантинного режима более 100 тысяч семей получили 200 тысяч продовольственных наборов. Всего программами социальной защиты охвачено более 500 тысяч человек, на эти цели выделено 200 миллионов манатов", - сказал Сахиль Бабаев.

Министр добавил, что по соцзащите поддержка была оказана двум миллионам человек, в рамках сохранению трудовых отношений - 1 660 тысячам, по безработице и поддержке потерявших доход в период карантина малообеспеченных лиц - более 700 тысячам граждан.

"Все эти принятые вновь показывают, что в центре политики государства стоит благосостояние гражданина Азербайджана", - подытожил Сахиль Бабаев.