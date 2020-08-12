Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере образования

Министр образования Эмин Амруллаев встретился с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.

Как сообщили Day.Az в минобразования, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере образования между Азербайджаном и Турцией.