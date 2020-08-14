https://news.day.az/society/1262354.html В Баку выявлен детсад, функционирующий вопреки карантину - ФОТО
В Баку выявлен детсад, функционирующий вопреки карантину - ФОТО
На территории Сабаильского района Баку обнаружен функционирующий в жилом здании детский сад, вопреки требованиям карантинного режима.
Об этом Day.Az сообщили в МВД.
Стало известно, что детский сад организовала Джахан Керимова, нарушив тем самым правила карантинного режима. Находящиеся там 10 детей были переданы родителям.
В отношении владельца детского сада был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, она была оштрафована.
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