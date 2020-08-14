В Баку выявлен детсад, функционирующий вопреки карантину

На территории Сабаильского района Баку обнаружен  функционирующий в жилом здании детский сад, вопреки требованиям карантинного режима. 

Об этом Day.Az сообщили в МВД. 

Стало известно, что детский сад организовала Джахан Керимова, нарушив тем самым правила карантинного режима. Находящиеся там 10 детей были переданы родителям. 

В отношении владельца детского сада был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, она была оштрафована. 