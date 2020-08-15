В Азербайджане открываются кафе и рестораны

С 18 августа разрешается обслуживание посетителей на объектах общественного питания под открытым небом.

Как сообщает Day.Az, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял постановление о внесении изменений в ужесточенный карантинный режим, действующий в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах.