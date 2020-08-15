Хикмет Гаджиев: Успехи Азербайджана в борьбе с пандемией - это итог усилий государства и сознательности граждан страны

Успехи Азербайджана в борьбе с пандемией - это итог усилий государства и сознательности граждан страны.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, во многих странах мира, где ранее делались определенные послабления, правительствам пришлось пойти на повторное ужесточение карантина - из-за ухудшения динамики заражений коронавирусом.

"В Азербайджане наблюдается позитивная динамика - имеется снижение числа заражений, что является результатом совместных усилий и государства, и наших граждан, соблюдающих необходимые правила. Несмотря на некоторый небольшой рост числа заражений, тенденция в целом положительная, что приводит нас к очередным смягчениям карантинного режима", - сказал Гаджиев, напомнив и о том, что недавно в Азербайджане разрешили работу пляжей, и о сегодняшнем решении позволить работать объектам общепита на открытом воздухе с 18 августа.