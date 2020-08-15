https://news.day.az/society/1262658.html В Сумгайыте легковой автомобиль столкнулся с автобусом, есть погибший
В Сумгайыте легковой автомобиль столкнулся с автобусом, есть погибший
Согласно информации, поступившей на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям, в городе Сумгайыт столкнулись легковой автомобиль марки Mercedes и автобус марки İkarus.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, прибывшие на место происшествия спасатели Сумгайытского регионального центра МЧС извлекли тело Амрахова Шамкира Гейдар оглу (1962 г.р.) из деформированного транспортного средства и передали по назначению.
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