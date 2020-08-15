В Сумгайыте легковой автомобиль столкнулся с автобусом, есть погибший

Согласно информации, поступившей на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям, в городе Сумгайыт столкнулись легковой автомобиль марки Mercedes и автобус марки İkarus.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, прибывшие на место происшествия спасатели Сумгайытского регионального центра МЧС извлекли тело Амрахова Шамкира Гейдар оглу (1962 г.р.) из деформированного транспортного средства и передали по назначению.