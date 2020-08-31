В Азербайджане введут единые тарифы на такси

По инициативе Бакинского транспортного агентства (БТА) прошла встреча в формате видеоконференции по нынешнему состоянию и перспективам развития работы такси, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во встрече участвовали представители министерства экономики, министерства транспорта, связи и высоких технологий, Главного управления государственной дорожной полиции города Баку (ГУГДПБ), специалисты Азербайджанского технического университета, представители гражданского общества.

Было отмечено, что за прошедший период БТА осуществило ряд мер по совершенствованию работы такси, утвердило требования к автомобилям такси и их водителям, на соответствующих территориях созданы остановки такси. Однако, несмотря на проделанную работу, в этой сфере существует ряд недочетов, связанных, в основном, с неустановленными тарифами, низким доходом водителей такси, недобросовестной конкуренцией, низким качеством обслуживания.

БТА разработало концепцию для устранения подобных недостатков, регулирования работы такси, совершенствования законодательства в этой сфере и создания эффективных механизмов контроля.

Концепция предусматривает создание единого диспетчерского центра, а также применение тарифной системы и квот.

Концепция позволит создать качественную, безопасную и удобную для пассажиров услугу, а также гарантированной доход для водителей.

На встрече были выдвинуты различные мнения и предложения в рамках Концепции, которые будут учтены в дальнейшей ее разработке.