Агентство пищевой безопасности о правилах работы кафе и ресторанов в период карантина

В период пандемии коронавируса объекты общепита Азербайджана должны соблюдать ряд необходимых правил, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

Организация услуг в объектах общепита и блоках общепита отелей должна осуществляться в соответствии с решениями и нормативно-правовыми актами Кабинета министров.

Персонал постоянно должен соблюдать правила личной гигиены, у них должна быть сменная униформа. Они должны быть обеспечены защитными средствами и дезинфицирующими растворами.

Должна быть обеспечена чистота поверхностей на кухне этих объектов, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, приборов и оборудования.

На кухне все продукты питания рекомендуется хранить в чистых и закрытых шкафах в соответствии с особенностями продукта.

Среди рабочего персонала по возможности меньше людей должны дотрагиваться до пищевых продуктов.

Необработанные продукты питания и готовая продукция должны отдельно храниться на кухне.

Используемые на кухне продукты животного происхождения должны проходить государственный ветеринарный контроль и сопровождаться соответствующими разрешительными документами.

При приготовлении блюд должна быть обеспечена необходимая термическая обработка, а также, чистка и мытье сырых продуктов до приготовления, обеденных наборов, кухонного оборудования, грязных поверхностей.