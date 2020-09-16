В Азербайджане врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили 20 млн манатов

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана № 1947 от 18 марта 2020 года и постановлению Кабинета министров Азербайджана № 301 от 18 августа 2020 года Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выплатило срочные надбавки за май 12 756 медработникам и 3049 другим сотрудникам медучреждений, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

Как сообщили в среду Day.Az в Агентстве, выплаты в соответствии с отработанными часами за июль медицинским и другим работникам 70 государственных медицинских учреждений республики (в том числе, 21 - в Баку) составили в целом 20 миллионов манатов.

В соответствии с постановлением Кабмина, 2 676 медработникам, осуществляющим профилактические меры, было выплачено 2,3 миллиона манатов (в троекратном размере месячного должностного оклада), 3 911 медработникам, оказывающим услуги скорой помощи, а также 374 лабораторным работникам, занимающимся исследованиями биоматериала - 6,2 миллиона манатов (в четырехкратном размере месячного должностного оклада), 5 795 медработникам, оказывающим стационарные медицинские услуги пациентам - 8,9 миллиона манатов (в пятикратном размере месячного должностного оклада).

Также 3049 работникам немедицинского профиля были выплачены срочные надбавки в размере 2,6 миллиона манатов (в трех- и пятикратном размере месячного должностного оклада).

В Госагентстве отметили, что формула, по которой рассчитывается срочная надбавка, выглядит следующим образом:

срочная надбавка = (должностная (тарифная) зарплата / число рабочих дней либо часов в течение месяца) х число дней, в которые трудился работник х коэффициент срочной надбавки.

Агентство начало выплачивать срочные надбавки за август в соответствии со списками, присланными государственными медицинскими учреждениями.