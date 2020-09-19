Дири-Баба: уникальный памятник древнего зодчества в Азербайджане

Азербайджан богат на памятники древнего зодчества, среди которых есть абсолютно уникальные. Одно из таких сооружений - мавзолей Дири-Баба в Маразе недалеко от Шамахи. Он уникален тем, потому что это одновременно и гробница, и мечеть, и пир. На вид очень строгий и вместе с тем располагающий. Да и архитектура более чем необычна.

Мавзолей этот словно бы висит в воздухе, смонтированный в скалу на большой высоте.

Полное имя зодчего, построившего эту уникальную и ни на что не похожую гробницу, не сохранилось. Осталось лишь отчество - устад Гаджи оглу. Обрывок этой надписи был обнаружен увидеть на камне, вмонтированном в постройку. Из этой же надписи становится понятно, что возведена гробница в 1402 г.

Согласно преданию, здесь погребен и долгое время оставался нетленным святой по имени Дири-Баба (живой, бессмертный старец).

С мавзолеем связано много легенд и мистических подробностей, уже с XVII в. он привлекает множество паломников и путешественников, а также ученых, которые стремятся разгадать его тайну. Путешественники в своих заметках приводят описание резного фриза между ярусами, тромпов, украшенных стилизованным растительным орнаментом с переплетениями каллиграфической надписи и др.

Известно, что мавзолей Дири-Бабы посещал Энгельберт Кемпфер (1651-1716), немецкий врач, путешественник и натуралист, оставивший уникальные рисунки Шемахи, Баку и других городов.

В 1703-м и в 1707 г. путешествующий по этим землям голландский художник Корнелиус де Бруин сделал зарисовки мавзолея и поместил этот рисунок в свою книгу-альбом.

В XIX в. мавзолей Дири-баба специально изучали выдающиеся российские исследователи древностей Кавказа Иван Бартоломей и Бернгард Дорн. Дорну удалось установить, что мавзолей построен во время правления ширваншаха Ибрагима I (1382-1417).

Известный турецкий путешественник Эвлия Челеби, посетивший мавзолей в начале 1647 г., писал, что встретился в мавзолее с шейхом Хаджи Салах ад-Дином, который "удалился от света и занимался богослужением в этом мавзолее". Тот рассказал Челеби, что погребенный, которого местные жители называли Дири-баба или Маразинский шейх, жил во времена Ширваншаха Ибрагима I и занимал при дворе Ширваншахов должность азанчы − муэдзина.

Побывал 27 декабря 1636 г. в этом месте и немецкий путешественник Адам Олеарий. В своих записках "Путешествие в Московию и Персию" он писал:

"...Он будто бы нетленным стоит на коленях, одетый в серый кафтан, и как бы молится, - писал Олеарий. - Это чудо будто испрошено его бывшим писцом Сеид-Ибрагимом от Бога, чтобы учитель его и после смерти, так же как и при жизни, всегда представлялся набожно молящимся. ...ежегодно на этот серый кафтан надевают белый, а старый делят на части и раздают паломникам: в определенное время издалека совершаются сюда людьми паломничества, зачастую пешком. Жители баснословили об этих обоих святых много невероятных вещей...

Над дверьми этого места погребения стояли арабские слова: "О, Боже, отвори сию дверь!"

Вокруг места погребения Тири-баббы (так у Олеария - О.Б.) в той же горе высечено много пещер и каморок, в которых останавливаются паломники и совершают жертвы. Некоторые из них были столь высоки над землей, что без лестницы нельзя было взобраться в них... В ней были устроены четыре просторные камеры, места для постелей и ясли, - все высеченные в скале. Мы с удивлением заметили, что в этой твердой скале у сводов вкраплены небольшие раковинки, и что вся скала в иных местах имеет тот вид, точно она отлита из раковин и песку. На возвратном пути мы у Каспийского моря видели целые горы и твердые скалы такого рода".

Олеарий упоминал еще и о мавзолее святого Сеид-Ибрагима, ученика Дири-Бабы: "...Тамерлан, который вообще все в этих местах опустошил, его не тронул. Оно было окружено каменными стенами и двумя дворами и построено и украшено вроде замка".

Между прочим, Тамерлан был в этих краях в 1400-1403 гг. Отсюда вывод: мавзолей Сеид-Ибрагима существовал уже в начале XIV в. Когда же появился мавзолей его учителя Дири-бабы? Вероятно, намного раньше. И речь идет не о мавзолее постройки 1402 г., а о старом, вырубленный в скале гроте, куда он уединился, возможно, еще при его жизни.

Об этом гроте сообщали Борис и Семен Пазухины, которые в 1669 г. получили от царя Алексея Михайловича приказ "направиться в Бухару, Юргенч (Ургенч) и Балх для выкупа пленных русских людей, собрать сведения о путях в Индию и, а также о мощах священномученика Симеона...".

Пазухины в 1672 г. добрались до Шемахи и выяснили, что "церковь" - это мавзолей (Пир-Магомед или Пир-Мараза), в котором покоится прах мусульманского святого. Они и уточнили, что помещение, где находилась рака (урна) с мощами святого, "каменеем прорезным огорожен", т.е. каменными плитами с прорезями-шебеке.

Некоторые считают, что Магомед это и есть Дири-Баба. Вообще загадок, связанных с этой гробницей, немало. Например, почему вопреки всем традициям мусульманской архитектуры главным в этой мечети является не первый этаж, а второй?

Но прежде всего непонятно, почему мавзолей так далеко от проторенных дорог, в ущелье? Зачем было его туда прятать? Ведь мавзолеи было принято ставить на возвышенности, чтобы их было видно со всей округи. Может быть, такова была прижизненная воля усопшего, не пожелавшего выпячивать свои достоинства? Или он просто хотел быть поближе к природе? А, может быть, потому, что двухэтажное строение было просто впоследствии пристроено к уже имеющемуся гроту в скале?