Режиссер Baku Media Center Фуад Гулиев стал победителем Международного фестиваля туристического кино

Фильм-презентация производства Baku Media Center "My Country-Azerbaijan" - "Моя страна - Азербайджан" режиссера Фуада Гулиева удостоен Gold Award - "Золотой награды" на Международном фестивале туристического кино, который проводится в исторической области Турции Каппадокия.

Как сообщили в субботу Day.Az в Baku Media Center, в фильме рассказывается об истории, природе, туристических возможностях, культуре и кухне Азербайджана. Каждый турист может найти для себя в демонстрируемых кадрах что-то родное.

Отметим, что фильмы-презентации режиссера Baku Media Center Фуада Гулиева представлялись широкой публике на различных международных фестивалях, и были высоко оценены опытными специалистами. В 2018 году фильм производства Baku Media Center режиссера Фуада Гулиева "The Spirit of Azerbaijan" - "Дух Азербайджана" был удостоен специальной награды Международного фестиваля туристического кино. В этом короткометражном рекламном фильме воспеваются культура, искусство и архитектура Азербайджана.

Ознакомиться с фильмом "My Country-Azerbaijan" - "Моя страна - Азербайджан", победившим на Международном фестивале туристического кино, можно на официальном канале Baku Media Center в YouTube по ссылке.

Отметим, что проводимый на протяжении 30 лет в 20 странах-членах Международного комитета туристических кинофестивалей Международный фестиваль туристического кино в этом году проходит при поддержке министерства культуры и туризма Турции. В фестивале принимают участие около 45 режиссеров и специалистов в сфере туризма из 18 стран. Демонстрация фильмов в рамках фестиваля, который в этом году проводится по особым правилам в связи с пандемией коронавируса, прошла 16-18 сентября в Невшехирской крепости под открытым небом.