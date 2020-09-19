https://news.day.az/society/1272295.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 177 пациентов - заразились 148 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 177 пациентов - заразились 148 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 148 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 177, скончались двое человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 39 042 факта заражения коронавирусной инфекцией. 36 601 человек вылечился, 574 скончались, число активных больных - 1 867.
За последние сутки проведено 6 722 теста на коронавирус, за минувший период - 1 047 906.
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