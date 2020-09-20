В Азербайджане закрылась школа

В Гяндже закрыта средняя школа № 46.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на konkret.az.

Согласно сообщению, деятельность школы приостановлена ​​соответствующим распоряжением Кабинета министров.

Так, часть педагогов и 154 ученика средней школы № 46 были переселены в школу № 28 на 1 170 мест, которая строится на этом месте. Также здесь будут построены социальные дома.

Остальные учителя были обеспечены работой в других средних школах Гянджи.