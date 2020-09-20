https://news.day.az/society/1272380.html В Азербайджане закрылась школа - ПРИЧИНА
В Азербайджане закрылась школа - ПРИЧИНА
В Гяндже закрыта средняя школа № 46.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на konkret.az.
Согласно сообщению, деятельность школы приостановлена соответствующим распоряжением Кабинета министров.
Так, часть педагогов и 154 ученика средней школы № 46 были переселены в школу № 28 на 1 170 мест, которая строится на этом месте. Также здесь будут построены социальные дома.
Остальные учителя были обеспечены работой в других средних школах Гянджи.
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