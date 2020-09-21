В Азербайджане пройдет важный компьютерный экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 22 сентября проведет компьютерный экзамен GRE: General Test.

Как сообщили в понедельник Day.Az в центре, экзамен начнется в 10:00. Участники экзамена не позднее 09:15 должны прибыть в экзаменационное здание ГЭЦ с удостоверениями личности.

Также участники экзамена должны иметь при себе распечатанную декларацию о здоровье, подписанную собственноручно.

В рамках мер предосторожности температура тела участников будет проверяться у входа в здание, будут использованы необходимые дезинфицирующие средства и в экзаменационных залах участники будут рассажены в соответствии с правилами социальной дистанции.

На экзамен необходимо прийти в медицинской маске, которую запрещено снимать на протяжении всего экзамена.

В Центре отметили, что ознакомиться с общей информацией об экзамене GRE: General Test, а также зарегистрироваться можно по ссылке.

Отметим,что Graduate Record Examinations (GRE) - тест, необходимый для поступления на множество магистерских и аспирантских программ, а также в бизнес-школы США, Великобритании, Канады и других стран. Экзамен GRE оценивает аналитические и математические способности абитуриентов, словарный запас и общий уровень владения языком.