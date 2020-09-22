В Шеки открылся рынок, где было зафиксировано массовое заражение коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ОАО "Şəki Bazar", временно закрытое по решению Оперативного штаба при Кабинете министров, сегодня утром начало свою деятельность.

Отметим, что результаты 12-ти из проведенных на территории ОАО "Şəki Bazar" в течение первой половины сентября тестов на коронавирус оказались положительными.

Оперативный штаб при Кабинете министров в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в городе Шеки приостановил деятельность ОАО "Şəki Bazar" на три дня с целью предотвращения случаев заражения COVID-19.