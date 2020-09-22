На "Торговой" горит магазин

В Баку произошел пожар в одном из магазинов, находящемся на улице Низами в центре Баку.

Как передает Day.Az, пожар произошел в магазине одежды, расположенном по адресу Сабаильский район, улица Низами 91.

На место происшествия привлечены пожарные бригады Государственной службы пожарной охраны МЧС. 

Как сообщили в МЧС, пожар потушен. 