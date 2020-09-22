https://news.day.az/society/1273054.html На "Торговой" горит магазин - ВИДЕО
На "Торговой" горит магазин - ВИДЕО
В Баку произошел пожар в одном из магазинов, находящемся на улице Низами в центре Баку.
Как передает Day.Az, пожар произошел в магазине одежды, расположенном по адресу Сабаильский район, улица Низами 91.
На место происшествия привлечены пожарные бригады Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Как сообщили в МЧС, пожар потушен.
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